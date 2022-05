DOMENICA IN SHOW: QUEI PICCHI CHOC DI MARA VENIER CHE MANDANO IN TILT GLI HATERS (Di sabato 28 maggio 2022) Un risveglio orrendo e un fine settimana rovinato? Per qualcuno è stato così: erano in molti, e non parlo solo di anonimi HATERS e ossessionati qualunque dei social che trovano il tempo che trovano, ad essere certi di una debacle. Si è letto e sentito di tutto in questi anni: la DOMENICA In di MARA VENIER funziona solo al pomeriggio e solo perché non ha concorrenza. Sbriciolate le fake news a suon di dati sempre eccellenti, anche contro la più temibile concorrenza, si è passati a pontificare sulla serata speciale DOMENICA In SHOW. Un tappabuchi che flopperà, pure di sera adesso? Una delle tante frasi che si sono lette, al netto di altrettanta gioia per questa festa. Purtroppo chi “urla” si nota molto di più anche se è una piccola minoranza, una minoranza che va spesso oltre. Un livore ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 28 maggio 2022) Un risveglio orrendo e un fine settimana rovinato? Per qualcuno è stato così: erano in molti, e non parlo solo di anonimie ossessionati qualunque dei social che trovano il tempo che trovano, ad essere certi di una debacle. Si è letto e sentito di tutto in questi anni: laIn difunziona solo al pomeriggio e solo perché non ha concorrenza. Sbriciolate le fake news a suon di dati sempre eccellenti, anche contro la più temibile concorrenza, si è passati a pontificare sulla serata specialeIn. Un tappabuchi che flopperà, pure di sera adesso? Una delle tante frasi che si sono lette, al netto di altrettanta gioia per questa festa. Purtroppo chi “urla” si nota molto di più anche se è una piccola minoranza, una minoranza che va spesso oltre. Un livore ...

