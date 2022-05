Calciomercato Napoli, obiettivo Bernardeschi: la decisione di De Laurentiis (Di sabato 28 maggio 2022) Uno dei nomi sul taccuino di Cristiano Giuntoli per il Calciomercato del Napoli è quello di Federico Bernardeschi. L’attaccante esterno della Juventus ha già detto addio ai bianconeri e può rappresentare un’ottima idea per il futuro di diversi club. L’acquisto di Bernardeschi è una possibilità a parametro zero anche per il Napoli che sta cercando di migliorare il reparto offensivo dopo l’addio di Lorenzo Insigne. Bernardeschi Napoli (Getty Images)Calciomercato Napoli: offerto Bernardeschi, la decisione di De Laurentiis Aurelio De Laurentiis ha deciso di desistere, almeno al momento, all’acquisto di Federico Bernardeschi a parametro zero. Il ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 28 maggio 2022) Uno dei nomi sul taccuino di Cristiano Giuntoli per ildelè quello di Federico. L’attaccante esterno della Juventus ha già detto addio ai bianconeri e può rappresentare un’ottima idea per il futuro di diversi club. L’acquisto diè una possibilità a parametro zero anche per ilche sta cercando di migliorare il reparto offensivo dopo l’addio di Lorenzo Insigne.(Getty Images): offerto, ladi DeAurelio Deha deciso di desistere, almeno al momento, all’acquisto di Federicoa parametro zero. Il ...

