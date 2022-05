Bus Capri ‘vietati’ a carrozzine elettriche | la protesta di Christian | “Insopportabile discriminazione”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 28 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – I nuovi autobus pubblici di linea che circolano anon possono accogliere i disabili muniti di carrozzina elettrica.Durso, 30 anni, già noto per aver vinto due anni fa la battaglia contro le barriere architettoniche che gli impedivano l’accesso al belvedere della Migliera, si è rivolto al Quirinale e a palazzo Chigi per ottenere che venga difeso il diritto alla mobilità suo e di tutti coloro che si trovano in condizioni analoghe. Cosìracconta il suo disagio: “Prendere l’autobus per me è sempre stato difficile essendoci sull’isola solo due mezzi a disposizione, ma quelli almeno erano forniti di una pedana elettrica sul retro che mi permetteva di salire. Da poco ci sono nuovi pullman a, dotati di rampa laterale elettrica e con esposto in bella vista il ...