Uomini e Donne, Tina respinge le scuse di Fabio Nova: 'fatica inutile'

Nell'ultima puntata di questa settimana di Uomini e Donne, si è tornati a parlare di Fabio Nova. Archiviata la questione su Riccardo Guarnieri e Ida, questa volta l'attenzione si è riversata sul cavaliere che, un po' di tempo fa, ha discusso animatamente con Tina Cipollari, arrivando a ricoprirla di pesanti insulti. Durante la sfilata dei cavalieri, Fabio ha chiesto scusa all'opinionista. Tina, non solo non ha accettato le scuse dell'uomo ma è ritornata a parlare delle parole pronunciate in piena diretta tv! A Uomini e Donne si rivede Tina Cipollari: le scuse di Fabio. Tina Cipollari è mancata nei giorni scorsi a Uomini e Donne.

