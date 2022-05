Una Vita: Anabel chiude i ponti con il padre (Di venerdì 27 maggio 2022) Una Vita, Anabel chiude i ponti con il padre: la decisione della Bacigalupe è davvero definitiva, le anticipazioni per la prossima puntata. Anabel sembra aver definitivamente preso una decisione. Le ultime puntate della soap spagnola di Canale 5 sembrano essere veramente importanti, tanto che i colpi di scena sono dietro l’angolo. Anabel è ormai schierata con Aurelio e rinnega suo padre: cosa succede.Stando alle anticipazioni per la puntata di venerdì 27 maggio, Anabel chiuderà in maniera definitiva i ponti con il padre Marcos, con cui il rapporto è ormai incrinato da mesi. Ecco cosa succede. Una Vita, Anabel chiude ... Leggi su formatonews (Di venerdì 27 maggio 2022) Unacon il: la decisione della Bacigalupe è davvero definitiva, le anticipazioni per la prossima puntata.sembra aver definitivamente preso una decisione. Le ultime puntate della soap spagnola di Canale 5 sembrano essere veramente importanti, tanto che i colpi di scena sono dietro l’angolo.è ormai schierata con Aurelio e rinnega suo: cosa succede.Stando alle anticipazioni per la puntata di venerdì 27 maggio,rà in maniera definitiva icon ilMarcos, con cui il rapporto è ormai incrinato da mesi. Ecco cosa succede. Una...

