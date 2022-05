Salvini vuole andare in Russia. Ma ancora non si è capito se, quando e soprattutto perché (Di venerdì 27 maggio 2022) Da fonti del partito filtra la possibilità di una "missione diplomatica" a brevissimo. Vedrà Putin? Nel pomeriggio il segretario ha detto: "La Lega, e io personalmente, insistiamo e insisteremo per far tornare le parti in conflitto al tavolo dei negoziati e per un cessate il fuoco" Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 27 maggio 2022) Da fonti del partito filtra la possibilità di una "missione diplomatica" a brevissimo. Vedrà Putin? Nel pomeriggio il segretario ha detto: "La Lega, e io personalmente, insistiamo e insisteremo per far tornare le parti in conflitto al tavolo dei negoziati e per un cessate il fuoco"

Advertising

fanpage : Matteo Salvini è pronto a partire per Mosca per parlare con Vladimir #Putin: il leader del Carroccio vorrebbe prova… - LegaSalvini : MATTEO #SALVINI: “L’UE VUOLE TASSARCI” Il leader leghista attacca le raccomandazioni di Bruxelles sulle riforme: «… - HuffPostItalia : Salvini vuole andare in Russia. Ma ancora non si è capito se, quando e soprattutto perché - loavessisaputo1 : RT @GuadagnoRaffae2: Matteo Salvini ha detto che “è imminente la mia partenza per Mosca”. Vuole incontrare Putin per fermare la guerra. Ma… - Ilona_ple : RT @GuadagnoRaffae2: Matteo Salvini ha detto che “è imminente la mia partenza per Mosca”. Vuole incontrare Putin per fermare la guerra. Ma… -