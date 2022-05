Rkomi, chi è il quarto giudice di X Factor 2022 - Magazine - quotidiano.net (Di venerdì 27 maggio 2022) Rkomi sul palco del Festival di Sanremo Roma, 27 maggio 2022 - Da big in gara a Sanremo a giudice di X Factor 2022 . E' la parabola di Rkomi (al secolo Mirko Manuele Martorana, classe 1994), uno degli ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022)sul palco del Festival di Sanremo Roma, 27 maggio- Da big in gara a Sanremo adi X. E' la parabola di(al secolo Mirko Manuele Martorana, classe 1994), uno degli ...

Advertising

EhyFool : Chi ricomincerà a vedere X-Factor per Rkomi e Dargen? E perché proprio io? Sono molto curiosa, moolto! - CronacaSocial : Nuovo amore per Paola Di Benedetto? L'influencer starebbe frequentando un famoso cantante. Ecco di chi si tratta ??… - dduckbusters : 'devi scegliere chi non vuoi nella tua squadra' Rkomi: - suIserio : vabbe però è 1 po' imbarazzante quando dite rkomi chi??!?! se vivete in una grotta non dovete farlo sapere al mondo - minigio20 : Chi ricomincerà a guardare XFactor per Fedez e Rkomi e perché proprio io? ?? -