**Rdc: Renzi, 'non serve per combattere povertà, serve lavoro vero'** (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag. (Adnkronos) - "Continua la polemica sul reddito di cittadinanza. Bisogna dirlo con forza: il reddito di cittadinanza non combatte la povertà. Il reddito di cittadinanza condanna una generazione a rimanere povera per sempre. A meno di non voler dire che con 500€ al mese si può campare bene". Così Matteo Renzi nelle enews. "Per combattere la povertà serve il lavoro, non il sussidio. Su questo sono pronto a fare dibattiti in tutta Italia: noi siamo il vero partito del lavoro, altro che redditi di cittadinanza e quota 100. lavoro vero, lavoro di qualità, lavoro pagato bene. Ma lavoro, non sussidi. La R di Radio Leopolda, una erre rovesciata, ... Leggi su iltempo (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag. (Adnkronos) - "Continua la polemica sul reddito di cittadinanza. Bisogna dirlo con forza: il reddito di cittadinanza non combatte la. Il reddito di cittadinanza condanna una generazione a rimanere povera per sempre. A meno di non voler dire che con 500€ al mese si può campare bene". Così Matteonelle enews. "Perlail, non il sussidio. Su questo sono pronto a fare dibattiti in tutta Italia: noi siamo ilpartito del, altro che redditi di cittadinanza e quota 100.di qualità,pagato bene. Ma, non sussidi. La R di Radio Leopolda, una erre rovesciata, ...

