Omicidio Laura Ziliani | confessano tutti

(Di venerdì 27 maggio 2022) Dopo le confessioni di Silvia Zani e Mirto Milani, è arrivata anche quella di Paola Zani, 20 anni, figlia minore di. Il "trio criminale" ha ammesso, durante un lungo interrogatorio, di aver collaborato all'...

Agenzia_Ansa : Omicidio dell'ex vigilessa di Temù (Brescia) Laura Ziliani, oggi sarà interrogata in carcere la figlia ventenne… - fattoquotidiano : Omicidio Laura Ziliani, dopo Mirto Milani confessa anche la figlia maggiore Silvia Zani: confermato il movente econ… - RaiNews : Ha confessato anche la figlia minore della vigilessa uccisa 8 mesi fa. Ha ammesso di aver ucciso la madre insieme a… - GdB_it : Omicidio di Laura Ziliani: confessano anche le due figlie dell’ex vigilessa - TgrRai : RT @TgrRaiLombardia: Omicidio Laura Ziliani, la figlia: ''L'abbiamo uccisa noi'' - TGR Lombardia -

Arriva una nuova confessione sull'diZiliani , l'ex vigilessa di Temù, in provincia di Brescia. Anche la figlia minore Paola Zani, 20 anni, ha ammesso di aver partecipato all'della madre, avvenuto a Temù lo ...Alla fine, anche Silvia e Paola Zani sono crollate, e hanno confessato l'della madreZiliani. Dopo un anno chiusi nel silenzio. Mirto Milani, 27 anni, ex tenore e musicista con una ...Poche parole accorate quelle di Rita, sorella di Marisa Cinelli, la madre di Laura Ziliani. Il dramma della madre di una donna scomparsa e ritrovata morta, uccisa. Il dramma della nonna di due nipoti ...Un anno di silenzio assoluto. Otto mesi di carcere. E nel giro di pochi giorni tutti e tre chiedono di parlare con il pm Caty Bressanelli e tutti e tre crollano. Per primo, martedì scorso, nel carcere ...