I Santi di Venerdì 27 Maggio 2022

Sant' AGOSTINO DI CANTERBURY Vescovo – Memoria Facoltativa† 26 Maggio 604Abate benedettino a Roma, fu invitato da San Gregorio Magno ad evangelizzare l'Inghilterra, ricaduta nell'idolatria sotto i Sassoni. Qui fu ricevuto da Etelberto, re di Kent che aveva sposato la cattolica Berta, di origine franca. Etelberto si convertì, aiutò Agostino e gli permise di predicare in piena libertà. Nel Natale successivo al suo arrivo in Inghilterra, più di diecimila Sassoni ricevettero il battesimo. Il Papa inviò altri missionari e nominò arcivescovo e primate…www.Santiebeati.it/dettaglio/27500 San LIBERIO (LIVERIO, OLIVIERO) Venerato ad Anconawww.Santiebeati.it/dettaglio/54800 San BRUNO DI WURZBURG Vescovom. 27 Maggio 1045Figlio del duca Corrado I e di Matilde di Svevia, fu capo della Cancelleria imperiale italiana dal ...

