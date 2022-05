Giorgia Meloni dice no alla proposta indecente: "Io con loro non ci andrò mai", la sinistra rosica (Di venerdì 27 maggio 2022) «Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguire virtute e canoscenza». Le parole che Dante ha messo in bocca a Ulisse 800 anni fa potrebbero essere la risposta per le rime che Fratelli d'Italia fornisce alle profferte amorose che da sinistra arrivano al partito della Meloni. Il Pd ha in testa l'ennesimo mostro politico, l'ammucchiata invereconda, la destra fa sapere di non volersi insozzare le mani. Con lapresa a pretesto delle posizioni atlantiste di Fdi sulla guerra, gli scrivani democratici hanno vergato nei giorni scorsi il messaggio in bottiglia per la capa della destra e la sua corte: al prossimo giro, voi che sarete il primo partito, venite con noi, faremo un altro governo di larghe intese, in nome dell'emergenza continua: Fdi ci mette i voti, il Pd gli uomini di potere, e così magari Giorgia riesce anche a vendicarsi dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) «Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguire virtute e canoscenza». Le parole che Dante ha messo in bocca a Ulisse 800 anni fa potrebbero essere la risposta per le rime che Fratelli d'Italia fornisce alle profferte amorose che daarrivano al partito della. Il Pd ha in testa l'ennesimo mostro politico, l'ammucchiata invereconda, la destra fa sapere di non volersi insozzare le mani. Con lapresa a pretesto delle posizioni atlantiste di Fdi sulla guerra, gli scrivani democratici hanno vergato nei giorni scorsi il messaggio in bottiglia per la capa della destra e la sua corte: al prossimo giro, voi che sarete il primo partito, venite con noi, faremo un altro governo di larghe intese, in nome dell'emergenza continua: Fdi ci mette i voti, il Pd gli uomini di potere, e così magaririesce anche a vendicarsi dei ...

Advertising

Divorex8 : RT @Mov5Stelle: Le invettive di Giorgia Meloni e Matteo Renzi contro il #RedditodiCittadinanza non ci sorprendono. In fin dei conti, si sa… - ChiariEdoardo : Cara Giorgia Meloni, e se diventasse presidente uno come Trump o come Putin? O Stalin o Hitler? - tusciaweb : “L’8 giugno comizio in piazza di Giorgia Meloni…” Viterbo - L’occasione per dare la notizia, l’incontro di oggi po… - MastroCecco1 : RT @tempoweb: 'Un esproprio vergognoso'. #Balneari, c'è l'accordo. #Meloni furiosa insulta il governo #26maggio #iltempoquotidiano https:/… - Aisha64417632 : RT @PBerizzi: Ieri Giorgia Meloni ha ricordato con un tweet Enrico Berlinguer. Non so se Berlinguer si stia rivoltando nella tomba. So che… -