Francesca De André: "Non date la colpa alle vittime di violenza, ci impaurite"

L'ex gieffina, che durante il mese di maggio era riuscita a denunciare le aggressioni dell'ex compagno, ha mostrato il suo volto tumefatto sui social, cercando di sensibilizzare sul timore nel denunciare queste situazioni.

