Advertising

sportli26181512 : Foggia, UFFICIALE: via Zeman e il ds Pavone: Il Foggia ha ufficializzato la separazione da Zdenek Zeman e dal diret… - Salvato95551627 : RT @LeBombeDiVlad: ? #Zeman lascia ufficialmente il #Foggia ?? Arrivato il comunicato della società #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato h… - LeBombeDiVlad : ? #Zeman lascia ufficialmente il #Foggia ?? Arrivato il comunicato della società #LBDV #LeBombeDiVlad… - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Foggia, la favola Zemanlandia è finita: Zeman e Pavone lasciano il club - TuttoCagliari : Ufficiale - Zeman non è più l'allenatore del Foggia -

Il bando è stato pubblicato sul sito internetdel Comune di Vico del Gargano, nella sezione "PRATICHE" raggiungibile attraverso il link https://servizionline.hypersic.net/cmsvicodelgargano/...Zdenek Zeman non sarà allenatore della prossima stagione calcistica. L'annuncioda parte del presidente rossonero Nicola Canonico. Ildisputerà il campionato di calcio 2022 - 2023 in serie C; guidato da Zeman ...Con lui saluta anche la truppa rossonera e il direttore sportivo Giuseppe Pavone. Questo il comunicato ufficiale: “Il Calcio Foggia 1920, preso atto della volontà di Zdenek Zeman di non proseguire il ...Il Calcio Foggia, altresì, intende ringraziare il direttore sportivo Giuseppe Pavone per il grande lavoro svolto nella stagione appena conclusa", queste, invece, le parole del comunicato ufficiale del ...