Dal Killer oltre 100 colpi. E la polizia ammette: "Un errore non fare irruzione" (Di venerdì 27 maggio 2022) Strage alla Robb Elementary School: il colonnello McCraw ha vuotato il sacco sugli errori commessi dalla polizia texana. L'ufficiale in comando sul luogo del massacro riteneva che "non c'erano bambini in pericolo" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 27 maggio 2022) Strage alla Robb Elementary School: il colonnello McCraw ha vuotato il sacco sugli errori commessi dallatexana. L'ufficiale in comando sul luogo del massacro riteneva che "non c'erano bambini in pericolo"

Tg3web : Stati Uniti. A due giorni dal massacro nella scuola elementare a Uvalde in Texas, è morto per un infarto il marito… - corinna_marzi : RT @BuonaDestra: ?? *Texas, quella madre coraggiosa che ha salvato i figli dal killer* - Filippo_Rossi : RT @BuonaDestra: ?? *Texas, quella madre coraggiosa che ha salvato i figli dal killer* - BuonaDestra : ?? *Texas, quella madre coraggiosa che ha salvato i figli dal killer* - serioustony_ : questi bambini sono morti tre volti 1) Dai serial killer 2) da dei politici corrotti dal potere che non fanno null… -