Ascolti tv 26 maggio 2022: Don Matteo-Bova chiude alla grande e spazza via tutti (Di venerdì 27 maggio 2022) Ascolti tv: la fiction di Rai1 straccia il film di Canale5 e Rete4 chiude in bellezza la tredicesima stagione di Don Matteo su Rai1, quella con lo storico avvicendamento tra Terence Hill e Raoul Bova, portando a casa il 34,3% e 6,186 milioni di contatti. Giovedì scorso la stessa serie aveva fatto il 31,7% e 5,8 milioni. Medaglia d’argento per il film Poveri, ma ricchissimi su Canale5 che ha registrato il 9,6% di share media con 1,653 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la pellicola Il corriere – The Mule aveva raccolto l’11% e 1,8 milioni. Terza piazza per il talk show Diritto e rovescio su Rete4 al 6,7% e 939 mila italiani collegati. Sette giorni fa Paolo Del Debbio aveva portato a casa il 7,5% e 1 milione. Ascolti tv altre reti Giù dal podio troviamo la pellicola Transformers – L’ultimo ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 27 maggio 2022)tv: la fiction di Rai1 straccia il film di Canale5 e Rete4in bellezza la tredicesima stagione di Donsu Rai1, quella con lo storico avvicendamento tra Terence Hill e Raoul, portando a casa il 34,3% e 6,186 milioni di contatti. Giovedì scorso la stessa serie aveva fatto il 31,7% e 5,8 milioni. Medaglia d’argento per il film Poveri, ma ricchissimi su Canale5 che ha registrato il 9,6% di share media con 1,653 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la pellicola Il corriere – The Mule aveva raccolto l’11% e 1,8 milioni. Terza piazza per il talk show Diritto e rovescio su Rete4 al 6,7% e 939 mila italiani collegati. Sette giorni fa Paolo Del Debbio aveva portato a casa il 7,5% e 1 milione.tv altre reti Giù dal podio troviamo la pellicola Transformers – L’ultimo ...

Advertising

Smile_Giulia23 : RT @tv_e_calcio: #DonMatteo13 chiude col botto: 6,1 milioni col 34.3% di share Ascolti pazzeschi a fine maggio! ?? #AscoltiTv - tvzoomitalia : #Ascoltitv 26 maggio 2022: Don Matteo-Bova chiude alla grande e spazza via tutti. “Don Matteo 13” 34,3%, “Poveri, m… - AndreaAAmato : #Ascoltitv 26 maggio 2022: Don Matteo-Bova chiude alla grande e spazza via tutti. “Don Matteo 13” 34,3%, “Poveri, m… - MatteiSalvio : RT @fanpage: Boom per l’ultima puntata di #DonMatteo13. La fiction che ha segnato il passaggio di testimone tra Terence Hill e Raoul Bova h… - Mattiabuonocore : 544.000 spettatori e il 2.9% per Iris con l'originale Top Gun -