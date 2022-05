A Nusco la vecchia DC per i funerali di De Mita con Mattarella (Di venerdì 27 maggio 2022) Il paese di Nusco è completamente blindato per i funerali di Ciriaco De Mita, l'ex premier ed ex segretario Dc scomparso ieri all'età di 94 anni. Presenti alle esequie tutti i notabili della ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 27 maggio 2022) Il paese diè completamente blindato per idi Ciriaco De, l'ex premier ed ex segretario Dc scomparso ieri all'età di 94 anni. Presenti alle esequie tutti i notabili della ...

Advertising

pierarobasto : RT @Alberto_Caccia: Addio a 94 anni a Ciriaco De Mita. Ex presidente del consiglio, più volte ministro ed attuale sindaco di Nusco (Avellin… - LorenzoCaprara3 : @dottorbarbieri @scenarieconomic Un Politico Vecchia Scuola che non gradivo particolarmente, ma che non avrei esita… - diggita : RT @sdvsfr@mastodon.uno L'ex presidente del Consiglio e segretario della Dc, Ciriaco De Mita, è morto questa mattin… - kulturjam : L'ex presidente del Consiglio e segretario della Dc, Ciriaco De Mita, è morto questa mattina alle 7 nella sua abita… - Alberto_Caccia : Addio a 94 anni a Ciriaco De Mita. Ex presidente del consiglio, più volte ministro ed attuale sindaco di Nusco (Ave… -