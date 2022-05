(Di giovedì 26 maggio 2022) Le cause legali per il clima sono una nuova strategia di singoli e associazioni che denunciano aziende fossili e governi per campagne ingannevoli, impegni mancati nella lotta al riscaldamento e negazionismo climatico. Leggi

Un anno fa, nel maggio 2021, un tribunale olandese ha ordinato all'azienda di combustibili fossili Shell di ridurre le sue emissioni del 45 per cento entro il 2030. Anche se, com'era prevedibile, la ... Se inquini ti portano in tribunale - Stella Levantesi Le cause legali per il clima sono una nuova strategia di singoli e associazioni che denunciano aziende fossili e governi per campagne ingannevoli, impegni mancati nella lotta al riscaldamento e negazi ...