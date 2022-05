Roma, Mou come il Trap: il record condiviso dai due allenatori (Di giovedì 26 maggio 2022) Mourinho come Trapattoni: lo Special One raggiunge l’ex Juve dopo la vittoria della Conference League contro la Roma José Mourinho è il secondo allenatore a capace di vincere cinque grandi titoli europei dopo Giovanni Trapattoni. Lo Special One ha aggiunto alle due Champions League e alle due Coppa UEFA/Europa League successo la Conference League vinta con la Roma battendo il Feyenoord per 1-0 grazie al gol di Zaniolo. Il portoghese ha raggiunto così l’ex tecnico della Juve. A renderlo noto è Opta via Twitter. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 26 maggio 2022) Mourinhoattoni: lo Special One raggiunge l’ex Juve dopo la vittoria della Conference League contro laJosé Mourinho è il secondo allenatore a capace di vincere cinque grandi titoli europei dopo Giovanniattoni. Lo Special One ha aggiunto alle due Champions League e alle due Coppa UEFA/Europa League successo la Conference League vinta con labattendo il Feyenoord per 1-0 grazie al gol di Zaniolo. Il portoghese ha raggiunto così l’ex tecnico della Juve. A renderlo noto è Opta via Twitter. L'articolo proviene da Calcio News 24.

