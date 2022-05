Roland Garros 2022 | Rublev lascia per strada un altro set | Tsitsipas rischia ancora

(Di giovedì 26 maggio 2022) Daniil Medvedev rispetta il pronostico della vigilia e sconfigge al secondo turno delil serbo Djere. Tutto facile per il numero due del mondo, al rientro dall’infortunio, che s’impone in tre comodi set con il punteggio di 6-3 6-4 6-3 e prosegue il suo cammino a Parigi. Nonostante Djere sia un giocatore molto a suo agio sulla terra e che sa essere ostico, il numero due del mondo si è destreggiato egregiamente e, purndo qualcosa specialmente al servizio, è riuscito ad avere la meglio dopo 2h37? di gioco. Sulla suaora il unserbo, ovvero Miomir Kecmanovic, capace di superare in quattro set Bublik. Vittoria in tre set anche per Casper Ruud, chesoli nove games al finlandese Ruusuvuori. 6-3 6-4 6-2 lo score in favore del ...

Per un attimo, molto più di uno, abbiamo temuto che la Baena bianca si pappasse il giovane Jannik. Una paura durata più di un set, quando il rosso dell'Alto Adige per una buona oretta ha subito l'...Soffre più del previsto l'altoatesino che impiega 3 ore e 45 minuti per battere lo spagnolo, n° 89 al mondo. Un match con tanti alti e bassi per il giovane azzurro che ha commesso 58 errori non ...Daniil Medvedev rispetta il pronostico della vigilia e sconfigge al secondo turno del Roland Garros 2022 il serbo Djere. Tutto facile per il numero due del mondo, al rientro dall’infortunio, che ...La quinta giornata sulla terra rossa del Roland Garros vede le vittorie sofferte di Tsitsipas (6-3, 7-6, 6-7, 7-6 su Kolar) e di Medvedev (6-3, 6-4, 6-3 su Djere). Entrambi restano in campo oltre due ...