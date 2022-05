Omicidio Willy, parla Gabriele Bianchi: ‘Non l’ho toccato neanche con un dito’ (Di giovedì 26 maggio 2022) Continua a gridare tutta la sua innocenza da dietro le sbarre del carcere Gabriele Bianchi, uno dei quattro ragazzi accusati di aver ucciso il giovane Willy Monteiro Duarte, il 21enne pestato e massacrato di botte a Colleferro nel settembre del 2020. Mentre la procura di Velletri per Gabriele e suo fratello Marco ha chiesto l’ergastolo, loro continuano a prendere le distanze da quella terribile storia. E sperano di poter ritornare a casa, di riabbracciare la famiglia. Loro che ancora possono, perché alla mamma di Willy, invece, è stato tolto tutto, in pochissimi istanti, in quel sabato sera che doveva essere come tanti. Una chiacchierata con gli amici, un drink nella zona della movida, un sabato che si è trasformato in tragedia. Cosa ha detto Gabriele Bianchi sulla ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 26 maggio 2022) Continua a gridare tutta la sua innocenza da dietro le sbarre del carcere, uno dei quattro ragazzi accusati di aver ucciso il giovaneMonteiro Duarte, il 21enne pestato e massacrato di botte a Colleferro nel settembre del 2020. Mentre la procura di Velletri pere suo fratello Marco ha chiesto l’ergastolo, loro continuano a prendere le distanze da quella terribile storia. E sperano di poter ritornare a casa, di riabbracciare la famiglia. Loro che ancora possono, perché alla mamma di, invece, è stato tolto tutto, in pochissimi istanti, in quel sabato sera che doveva essere come tanti. Una chiacchierata con gli amici, un drink nella zona della movida, un sabato che si è trasformato in tragedia. Cosa ha dettosulla ...

Advertising

CorriereCitta : Omicidio Willy, parla Gabriele Bianchi: ‘Non l’ho toccato neanche con un dito’ - CasilinaNews : Omicidio Colleferro, Gabriele Bianchi: 'Willy non l'ho toccato nemmeno con un dito' - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: 'Willy non l'ho toccato nemmeno con un dito'. E' quanto affermato, nel corso di dichiarazioni spontanee davanti alla Cort… - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Omicidio Willy, Gabriele Bianchi: «Non l’ho toccato con un dito. Vorrei tornare indietro e cambiare tutto» - rep_roma : Omicidio Willy, la sentenza per il branco rinviata al 14 luglio. Bianchi in aula: 'Non l'ho toccato nemmeno con un… -