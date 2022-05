Mattarella: "Per De Mita la democrazia era un processo inesauribile di rinnovamento" (Di giovedì 26 maggio 2022) AGI - È morto questa notte a Villa dei Pini, clinica di riabilitazione di Avellino, l'ex presidente del Consiglio, Ciriaco De Mita. De Mita, che era stato eletto sindaco di Nusco di recente per la seconda volta, era stato ricoverato in seguito a un attacco ischemico il 10 aprile scorso al Moscati di Avellino; in precedenza era stato operato al femore, e per questo si trovata nella struttura di riabilitazione. Aveva 94 anni compiuti a febbraio scorso. A confermare il decesso all'AGI è stato il medico personale. I funerali saranno domani, venerdì, alle 18,30, alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, che sabato è impegnato in una visita ufficiale a Napoli. La famiglia dell'ex premier aveva inizialmente deciso proprio sabato mattina per il rito funebre. Salutato da un applauso dei degenti e da un coro "addio Presidente", il ... Leggi su agi (Di giovedì 26 maggio 2022) AGI - È morto questa notte a Villa dei Pini, clinica di riabilitazione di Avellino, l'ex presidente del Consiglio, Ciriaco De. De, che era stato eletto sindaco di Nusco di recente per la seconda volta, era stato ricoverato in seguito a un attacco ischemico il 10 aprile scorso al Moscati di Avellino; in precedenza era stato operato al femore, e per questo si trovata nella struttura di riabilitazione. Aveva 94 anni compiuti a febbraio scorso. A confermare il decesso all'AGI è stato il medico personale. I funerali saranno domani, venerdì, alle 18,30, alla presenza del Capo dello Stato, Sergio, che sabato è impegnato in una visita ufficiale a Napoli. La famiglia dell'ex premier aveva inizialmente deciso proprio sabato mattina per il rito funebre. Salutato da un applauso dei degenti e da un coro "addio Presidente", il ...

