L’ultimo escamotage di un immigrato | cocaina nel pacchetto di caramelle alla menta

(Di giovedì 26 maggio 2022) La Polizia di Stato ha arrestato a Novoli un cittadino marocchino di 26 anni. Deve rispondere all’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La scopo era delle forze dell’ordine “fotografa” loper nascondere la. Poi le manette, lo squillo del telefono, il “cliente”. L’ennesima vicenda di spaccio e droga. Lanascosta prima in un cespuglio L’uomo, nel corso della serata, ha attirato l’attenzione di un poliziotto in borghese, che lo ha sorpreso in strada. Infatti il26enne, dopo aver parcheggiato la sua bici, si metteva in tasca qualcosa appena preso da terra. Pochi istanti prima, aveva scavato tra le foglie in mezzo a un cespuglio . LEGGI ANCHE Roma, blitz dei carabinieri a La Rustica. Scoperto un sodalizio che vendeva droga, 14 arresti Droga, Fabri Fibra fa dispiacere la sinistra: ...

Advertising

ilGiornale.it

Come vedremo in questa recensione di Tori et Lokita ,...della vita nel nuovo Paese ricorrendo a stratagemmi ed...Ora, se questoè sicuramente possibile nel momento in ... Un giorno decidi di compraremodello di tablet. Per ... Reddito di cittadinanza per tutta la vita: l'escamotage dei furbetti