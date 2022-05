LIVE Sinner-Carballes Baena 3-6 6-4 2-1, Roland Garros 2022 in DIRETTA: l’azzurro piazza il break a inizio set (Di giovedì 26 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Se la cava Carballes Baena che tiene il servizio nel terzo set. 40-15 Servizio e diritto diagonale di Carballes Baena. 30-15 Termina in rete il rovescio in recupero dell’altoatesino. 15-15 DIRITTO VINCENTE DI Sinner! 15-0 Buona prima dello spagnolo. 2-0 Servizio a zero della testa di serie numero 11. 40-0 Scappa via la risposta di Baena. 30-0 Gran prima dell’azzurro. 15-0 Servizio e diritto di Sinner. 1-0 FINALMENTE JANNIK! SINNEE STA SPINGENDO E piazza IL break 15-40 ECCO DUE PALLE break PER Sinner! 15-30 Sinner spinge dal lato del rovescio mettendo in difficoltà l’avversario. 15-15 Errore ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1 Se la cavache tiene il servizio nel terzo set. 40-15 Servizio e diritto diagonale di. 30-15 Termina in rete il rovescio in recupero dell’altoatesino. 15-15 DIRITTO VINCENTE DI! 15-0 Buona prima dello spagnolo. 2-0 Servizio a zero della testa di serie numero 11. 40-0 Scappa via la risposta di. 30-0 Gran prima del. 15-0 Servizio e diritto di. 1-0 FINALMENTE JANNIK! SINNEE STA SPINGENDO EIL15-40 ECCO DUE PALLEPER! 15-30spinge dal lato del rovescio mettendo in difficoltà l’avversario. 15-15 Errore ...

