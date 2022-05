Le Iene, Stefano De Martino cita Lucio Dalla: "l’impresa eccezionale è essere normale" (Di giovedì 26 maggio 2022) Stefano De Martino è stato ospite nell'ultima puntata de Le Iene: a dispetto delle aspettative dei fan lui e Belen non si sono incrociati. Nella puntata de Le Iene del 25 maggio, Stefano De Martino è stato ospite del programma di Teo Mammuccari e Belen. Il conduttore di Rai2 ha tenuto un monologo sulla normalità e, nonostante le aspettative dei fan, non ha mai condiviso il palco con la sua ex moglie (e attuale compagna). L'ospitata di Stefano De Martino a Le Iene era molto attesa, vedere Belen e il giudice di Amici nello stesso programma era un'occasione molto ghiotta per i fan della coppia e gli amanti del gossip. I due, negli ultimi mesi, hanno ripreso a frequentarsi, come dimostrano le numerose fotografie … Leggi su movieplayer (Di giovedì 26 maggio 2022)Deè stato ospite nell'ultima puntata de Le: a dispetto delle aspettative dei fan lui e Belen non si sono incrociati. Nella puntata de Ledel 25 maggio,Deè stato ospite del programma di Teo Mammuccari e Belen. Il conduttore di Rai2 ha tenuto un monologo sulla normalità e, nonostante le aspettative dei fan, non ha mai condiviso il palco con la sua ex moglie (e attuale compagna). L'ospitata diDea Leera molto attesa, vedere Belen e il giudice di Amici nello stesso programma era un'occasione molto ghiotta per i fan della coppia e gli amanti del gossip. I due, negli ultimi mesi, hanno ripreso a frequentarsi, come dimostrano le numerose fotografie …

