GP Monaco | l' anteprima | a tutta meccanica

GP: gli orari Poco motore, tanta meccanica I contenuti del fine settimana in Costa Azzurra sono quelli che si rinnovano ogni anno, per una prova unica non solo per quanto riguarda tutto il ...L'evento e il circuito Il campionato è sbarcato solo lo scorso anno a, con le vittorie di Zane Maloney e di Isack Hadjar. Anche quest'anno, a causa dei ricchi partecipanti al via, verranno ...Sul tracciato monegasco l'aspetto meccanico delle monoposto è decisivo per ottenere una buona prestazione, con regolazioni atipiche rispetto al resto delle piste in calendario ...Gaia Caimi | Lance Stroll: "Monaco è la gara che tutti aspettiamo ogni anno, è una sfida unica e il circuito cittadino più puro di tutti. Con queste auto sarà ...