Formazione: arriva il coach per i multipotenziali, un professionista in grado di far emergere il talento distintivo individuale (Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) - Così le nuove frontiere del coaching si ampliano e si estendono ad abbracciare tratti della personalità un tempo considerati fragilità, che invece nascondono capacità di resilienza e di adattamento superiori alla media Milano, 26 maggio 2022 - Il coaching è un fenomeno relativamente nuovo: nato negli Stati Uniti alla fine degli anni '80, si è rapidamente sviluppato, tanto che nel mondo muove attualmente un giro d'affari da un miliardo e mezzo di dollari. In Italia si tratta di un mercato stimato in circa quindici milioni di euro, con circa 1.500 i professionisti iscritti alle associazioni di categoria. Secondo i dati raccolti da PricewaterhouseCoopers, nel 2020 erano circa 87.000 i coach nel mondo, concentrati in particolare negli Stati Uniti e in alcuni Paesi europei. Con il passare degli anni, e con la crescita degli ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) - Così le nuove frontiere deling si ampliano e si estendono ad abbracciare tratti della personalità un tempo considerati fragilità, che invece nascondono capacità di resilienza e di adattamento superiori alla media Milano, 26 maggio 2022 - Iling è un fenomeno relativamente nuovo: nato negli Stati Uniti alla fine degli anni '80, si è rapidamente sviluppato, tanto che nel mondo muove attualmente un giro d'affari da un miliardo e mezzo di dollari. In Italia si tratta di un mercato stimato in circa quindici milioni di euro, con circa 1.500 i professionisti iscritti alle associazioni di categoria. Secondo i dati raccolti da PricewaterhouseCoopers, nel 2020 erano circa 87.000 inel mondo, concentrati in particolare negli Stati Uniti e in alcuni Paesi europei. Con il passare degli anni, e con la crescita degli ...

