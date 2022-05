“Edi sarebbe felice”, la rivelazione del fratello del Matador alla radio ufficiale del Napoli (Di giovedì 26 maggio 2022) Nelle ultime ore il nome di Edinson Cavani, che lascerà il Manchester United a parametro zero, è stato accostato ad un possibile ritorno in Campania, più precisamente alla Salernitana. Si tratta per lo più di ipotesi, senza effettivi contatti o trattative avviate tra le parti. Cavani (Getty Images) La radio ufficiale del Napoli, Kiss Kiss Napoli, però ha riportato su Twitter le parole di Walter Guglielmone Cavani, fratello e agente del Matador, secondo il quale l’ex azzurro sarebbe felice di tornare a giocare del Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni riportate dalla radio: “Il ritorno di Edi in maglia azzurra? Nessuno del Napoli ci ha chiamato, lui ama ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 26 maggio 2022) Nelle ultime ore il nome di Edinson Cavani, che lascerà il Manchester United a parametro zero, è stato accostato ad un possibile ritorno in Campania, più precisamenteSalernitana. Si tratta per lo più di ipotesi, senza effettivi contatti o trattative avviate tra le parti. Cavani (Getty Images) Ladel, Kiss Kiss, però ha riportato su Twitter le parole di Walter Guglielmone Cavani,e agente del, secondo il quale l’ex azzurrodi tornare a giocare del. Di seguito le sue dichiarazioni riportate d: “Il ritorno di Edi in maglia azzurra? Nessuno delci ha chiamato, lui ama ...

Advertising

MundoNapoli : Il fratello e agente di Cavani a Radio Kiss Kiss: “Edi sarebbe felice di ritornare a Napoli, ancora nessuno ci ha c… - mirkotwitta : RT @kisskissnapoli: +++ ESCLUSIVO Walter Guglielmone Cavani, fratello e agente del Matador: 'Il ritorno di Edi in maglia azzurra? Nessuno d… - robypec75 : RT @kisskissnapoli: +++ ESCLUSIVO Walter Guglielmone Cavani, fratello e agente del Matador: 'Il ritorno di Edi in maglia azzurra? Nessuno d… - mar__LIB : RT @kisskissnapoli: +++ ESCLUSIVO Walter Guglielmone Cavani, fratello e agente del Matador: 'Il ritorno di Edi in maglia azzurra? Nessuno d… - zannabiancaa : RT @kisskissnapoli: +++ ESCLUSIVO Walter Guglielmone Cavani, fratello e agente del Matador: 'Il ritorno di Edi in maglia azzurra? Nessuno d… -