Dal 9 giugno in vigore gli orari estivi per autobus, funicolari e tram (Di giovedì 26 maggio 2022) Bergamo. Dal 9 giugno, con la chiusura delle scuole, entrano in vigore gli orari estivi di autobus, funicolari e tram. Ecco tutti i cambiamenti: autobus Da lunedì a venerdì le linee avranno una frequenza media, mattina e pomeriggio, di una corsa ogni 15 minuti. Fa eccezione la linea C con una corsa ogni 15 minuti al mattino e ogni 20 minuti nel pomeriggio. Il sabato la frequenza giornaliera delle linee sarà di una corsa ogni 20 minuti. Le novità dell’estate 2022 Linea 1 Il servizio di collegamento da Porta Nuova all’aeroporto aumenta la frequenza passando da una corsa ogni 18 minuti ad una corsa ogni 16 minuti, dalle ore 8.30 alle ore 19.30 di tutti i giorni feriali, per un totale di 5 corse in più; dalle 19.30 in poi la frequenza è di circa 20 ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 26 maggio 2022) Bergamo. Dal 9, con la chiusura delle scuole, entrano inglidi. Ecco tutti i cambiamenti:Da lunedì a venerdì le linee avranno una frequenza media, mattina e pomeriggio, di una corsa ogni 15 minuti. Fa eccezione la linea C con una corsa ogni 15 minuti al mattino e ogni 20 minuti nel pomeriggio. Il sabato la frequenza giornaliera delle linee sarà di una corsa ogni 20 minuti. Le novità dell’estate 2022 Linea 1 Il servizio di collegamento da Porta Nuova all’aeroporto aumenta la frequenza passando da una corsa ogni 18 minuti ad una corsa ogni 16 minuti, dalle ore 8.30 alle ore 19.30 di tutti i giorni feriali, per un totale di 5 corse in più; dalle 19.30 in poi la frequenza è di circa 20 ...

