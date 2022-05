Da Dl Concorrenza a delega fiscale | maggioranza in stallo

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 26 maggio 2022) Lanon riesce ad uscire dallosulle concessioni balneari e il Ddlnon riesce ad uscire dalle sabbie mobili: l’intesa sembrava ad un passo ma oggi non è ancora arrivata la fumata bianca. Intanto, il tempo stringe e non è escluso – come paventato dallo stesso Premier (piuttosto spazientito) qualche giorno fa – che si debba ricorrere alla questione di fiducia. Dl, intesa ancora non c’è Ieri, altra giornata intensa ieri con il Governo impegnato a illustrare in Commissione Industria al Senato il possibile punto di caduta. Lo spazio di una notte potrebbe non essere bastato per limare il testo in vista della riunione oggi della Commissione Bilancio di palazzo Madama. Commissione Industria convocata per le 10. Lunedì il provvedimento è atteso in Aula per l’approvazione, e oltre al ...