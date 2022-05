Caro Gratteri | il carcere è ancora una punizione corporale

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 26 maggio 2022) Gentile Nicola, ho guardato la sua conversazione a “8 e ½”, nella quale si è trattato anche dei nuovi progetti criminali contro la sua vita, che suscitano una solidarietà incondizionata e per così dire affettuosa. Incondizionata. Poi, io ho pensieri ed esperienze che mi fanno dissentire da alcune sue opinioni, e non mi aspetto che la cosa le interessi. Ma c’è un punto che lei ha voluto sollevare in un modo che mi sembra demagogico e dunque contrastante con la franchezza del suo discorso. Lei ha parlato in tono scandalizzato, e teso a scandalizzare, di uno stanziamento “di 28 milioni di euro” previsto dal governo per “costruire le case dell’amore nelle carceri dove si consentirà ai detenuti ad Alta Sicurezza di incontrare la moglie, la fidanzata o l’amante per 24 ore al mese. Immaginate in quelle 24 ore quanti messaggi si possono mandare all’esterno”. Ha ...