Blanco molestato da una fan | Biagio Antonacci | “Anche a me è successo | mi piaceva e mi faceva sentire amato Sei sul palco | succede anche quello”

Vadab84 : @BEFFETTO @enricoruggeri Se Blanco si é sentito molestato, lo deve dire lui e deve giustamente denunciare lui. Non… - ifelycouldfIy : * blanco viene molestato * donne: si dimostrano solidali uomini: 'eh se fosse successo a una donna' - graffioemordo : La molestia è tale quando la/il molestata/o la vive come tale. #Blanco se ne è lamentato? Si è considerato 'molestato'? ???? - gbg89 : RT @ManuelPeruzzo: Né Murgia né Ruggeri decidono nulla in caso di violenza sessuale nei confronti di Blanco, né tanto meno gli editorialist… - infoitcultura : Blanco è stato molestato durante il concerto Radio italia Live? -

Leggi anche Dopo la denuncia, Marilyn Manson avrebbe impedito a Esmé Bianco di lavorare con i Deftones, Enrico Ruggeri pubblica una foto simile: "Per me non fu una tragedia" Secondo ......grande concerto in piazza Duomo a Milano che ha raccolto circa 20 mila persone e mentresi ... Lo stesso protagonista, che dovrebbe essere essenzialmente ildela situazione, non ha ... Blanco molestato Più codice penale e meno giustizia sommaria, please Durante l'esibizione al Radio Italia Live, Blanco si è avvicinato alla folla e una fan lo ha palpeggiato nelle parti intime. Sul web è polemica: secondo il codice penale sarebbe violenza sessuale ...L’ultima esibizione al concerto di Radio Italia Live in Piazza Duomo a Milano sta facendo molto discutere. In tanti, in questi giorni, stanno sottolineando, che quella che ha subito Blanco è una moles ...