"Un attentato alla laicità". Il Tar dice no al burkini in piscina (Di mercoledì 25 maggio 2022) I giudici di Grenoble accolgono il ricorso contro il nuovo regolamento che sdogana il costume islamico nelle piscine pubbliche. E l'associazione delle donne musulmane pro-burkini finisce sotto inchiesta Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 25 maggio 2022) I giudici di Grenoble accolgono il ricorso contro il nuovo regolamento che sdogana il costume islamico nelle piscine pubbliche. E l'associazione delle donne musulmane pro-finisce sotto inchiesta

Advertising

poliziadistato : Iniziano le commemorazioni in ricordo delle vittime delle #stragi di mafia del 1992. #ministroInterno e… - alidinuvole : @gallettadimais1 @milasandre_ @punteggiatura_ Vabbè ma dai è un attentato alla tua vita questoooooooo - Claire_Red_81 : RT @gpgp5532188: @andreasso1951 Sconcertante l'insistenza dei giudici nei confronti di un'ultraottantenne, quando il nostro Paese avrebbe b… - fraxabel : RT @nuvoledidr4go: mare che non sei un attentato alla mia persona - onlymytears__ : RT @nanalisaportia: io esigo che nella prossima reunion si facciano una foto in cui il biondo tiene in braccio il cane moro e il moro tiene… -