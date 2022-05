Ucraina, Soros a Draghi: 'Putin ricatta l'Europa minacciando di chiudere il gas' (Di mercoledì 25 maggio 2022) George Soros ha scritto al presidente del Consiglio, Mario Draghi: 'Caro Draghi, Putin sta ricattando l'Europa minacciando di chiudere il trasferimento del gas '. Inizia così la lettera che il ... Leggi su globalist (Di mercoledì 25 maggio 2022) Georgeha scritto al presidente del Consiglio, Mario: 'Carostando l'diil trasferimento del gas '. Inizia così la lettera che il ...

Advertising

RaiNews : Soros non risparmia strali su Putin e Xi Jinping: i 'due dittatori' sono 'legati in un'alleanza senza limiti e gove… - Agenzia_Italia : #Soros scrive a #Draghi: 'La Ue più forte della Russia sul gas' ?? - luciogalluzzi : RT @globalistIT: - AryelLucciola : RT @fortnardelli: George Soros ha appena detto al World Economic Forum che la guerra in Ucraina 'potrebbe essere l'inizio della terza guerr… - globalistIT : -