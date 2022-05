Ucraina: Conte, 'cittadini vogliono confronto in Parlamento' (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - "Credo che tanto cittadini italiani vogliano un confronto in Parlamento con un indirizzo chiaro, perché solo così possono misurare quali sono gli atteggiamenti dei politici eletti. Perché vediamo che ci sono forze politiche che la domenica predicano soluzioni pacifiche e poi quando sono in Parlamento si dimenticano, si dedicano a tante altre cose e si distraggono". Lo dice il leader del M5S Giuseppe Conte, a margine del convegno su energia e caro bollette alla Camera, rispondendo a chi gli fa notare che Letta chiede non venga drammatizzata la questione del voto sulle armi. "Io spero - dice ancora Conte - ci sia la possibilità di un confronto quanto prima, che il Parlamento possa esprimersi nell'interesse del Paese e dei ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - "Credo che tantoitaliani vogliano unincon un indirizzo chiaro, perché solo così possono misurare quali sono gli atteggiamenti dei politici eletti. Perché vediamo che ci sono forze politiche che la domenica predicano soluzioni pacifiche e poi quando sono insi dimenticano, si dedicano a tante altre cose e si distraggono". Lo dice il leader del M5S Giuseppe, a margine del convegno su energia e caro bollette alla Camera, rispondendo a chi gli fa notare che Letta chiede non venga drammatizzata la questione del voto sulle armi. "Io spero - dice ancora- ci sia la possibilità di unquanto prima, che ilpossa esprimersi nell'interesse del Paese e dei ...

