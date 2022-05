Sparatoria in Texas | il momento in cui l' attentatore entra nella scuola

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Ennesima strage con armi da fuoco in unadegli Stati Uniti: un 18enne ha aperto il fuoco in unaa Uvalde, in, uccidendo almeno 19 bambini e due persone adulte, prima di essere ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono 15 i morti della sparatoria alla scuola elementare del Texas, di cui 14 studenti e un insegnante. Il killer è… - fattoquotidiano : STRAGE IN UNA SCUOLA ELEMENTARE DEL TEXAS Quattordici studenti e un insegnante sono morti in una sparatoria. Ad apr… - Agenzia_Ansa : Il senatore del Texas Roland Gutierrez ha detto che i ranger dello stato lo hanno informato che il bilancio della s… - Matt_02_ : RT @gadlernertweet: Mi accuserete di antiamericanismo se avanzo il sospetto che il #Texas, con la sua folle libertà di girare armati e con… - SarettaMandis86 : RT @gadlernertweet: Mi accuserete di antiamericanismo se avanzo il sospetto che il #Texas, con la sua folle libertà di girare armati e con… -

'Ho il cuore affranto per la strage nella scuola elementare in'. Il Papa dà voce al dolore, al termine dell'udienza generale, pensando allainche ha fatto 21 morti, 19 dei quali bambini. Bergoglio chiede lo stop del 'traffico indiscriminato di armi'. Zuppi nominato nuovo presidente della Cei 'Prego per i bambini, per gli ...Ennesima strage con armi da fuoco in una scuola degli Stati Uniti: un 18enne ha aperto il fuoco in una scuola a Uvalde, in, uccidendo almeno 19 bambini e due persone adulte, prima di essere ucciso da un agente di polizia. In un breve video postato su Facebook si vede quello che sembra essere l'attentatore che entra ...(LaPresse) "Che cosa stiamo facendo". A chiederselo è il senatore Democratico Chris Murphy che ha tenuto un discorso al Senato a distanza di ...Dall’inizio del 2022 a metà del mese di maggio 2022 negli Usa ci sono state 198 sparatorie di massa, in media 10 attacchi a settimana.