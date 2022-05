Ruby Ter, Salvini contro il pm: 'Condanna a Berlusconi? Non se ne può più (Di mercoledì 25 maggio 2022) Matteo Salvini si scaglia contro il pm del processo Ruby Ter e si erge a difesa di Silvio Berlusconi. Con un post su Facebook, il leader della Lega ha infatti commentato la richiesta dell'accusa di ... Leggi su globalist (Di mercoledì 25 maggio 2022) Matteosi scagliail pm del processoTer e si erge a difesa di Silvio. Con un post su Facebook, il leader della Lega ha infatti commentato la richiesta dell'accusa di ...

