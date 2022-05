«Ruby come la moglie di Mario Chiesa»: la rabbia contro l’ex e i soldi di Berlusconi in case e ristoranti (Di mercoledì 25 maggio 2022) È continuata oggi la requisitoria del pm Luca Gaglio nel processo Ruby Ter, a carico di Silvio Berlusconi e altri 28 imputati, tra cui una ventina di cosiddette ‘ex olgettine’, ex ospiti alle serate di Arcore che sarebbero state pagate, per l’accusa, per dire il falso nei processi sul caso Ruby. Nella requisitoria, tra le altre cose, il pm ha paragonato la stessa Ruby, all’anagrafe Karima El Mahroug, alla moglie di Mario Chiesa, e ha detto che le ragazze venivano ‘stipendiate’ dal Cav: la scorsa settimana, sempre nella requisitoria, l’altra pm Tiziana Siciliano aveva parlato delle ragazze come di «schiave sessuali» al servizio di Berlusconi. Il pm Gaglio: «Ruby come la moglie di ... Leggi su blog.libero (Di mercoledì 25 maggio 2022) È continuata oggi la requisitoria del pm Luca Gaglio nel processoTer, a carico di Silvioe altri 28 imputati, tra cui una ventina di cosiddette ‘ex olgettine’, ex ospiti alle serate di Arcore che sarebbero state pagate, per l’accusa, per dire il falso nei processi sul caso. Nella requisitoria, tra le altre cose, il pm ha paragonato la stessa, all’anagrafe Karima El Mahroug, alladi, e ha detto che le ragazze venivano ‘stipendiate’ dal Cav: la scorsa settimana, sempre nella requisitoria, l’altra pm Tiziana Siciliano aveva parlato delle ragazzedi «schiave sessuali» al servizio di. Il pm Gaglio: «ladi ...

eziomauro : Ruby Ter, il pm: 'Karima come la moglie di Mario Chiesa. Alle ragazze 2.500 euro al mese e una casa per il loro sil… - infoitinterno : Ruby ter: pm Milano, 'Karima come moglie di Mario Chiesa' - infoitinterno : Ruby Ter, il pm: 'Karima come la moglie di Mario Chiesa. Alle ragazze 2.500 euro al mese e una casa per il lo… - infoitinterno : Ruby ter: pm Milano, 'Karima come moglie di Mario Chiesa' - infoitinterno : «Ruby come la moglie di Mario Chiesa»: la rabbia contro l'ex e i soldi di Berlusconi in case e ristoranti -