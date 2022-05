Rai, storica conduttrice prepara le valigie: un colpo durissimo per i telespettatori (Di mercoledì 25 maggio 2022) Caterina Balivo ha rivelato su Instagram il suo ritorno in TV come conduttrice, ma non sarà in Rai: ecco dove ‘trasloca’. Sono passati due anni da quando Caterina Balivo ha deciso di prendersi una pausa dal suo ruolo di conduttrice, scegliendo di prendere parte a programmi ma solo con ruoli ‘secondari’. Ad esempio, l’abbiamo vista come giudice nello show Il Cantante Mascherato, diretto da Milly Carlucci, ma anche come concorrente di Top Dieci, condotto su Rai 1 da Carlo Conti. Un paio di apparizioni che hanno tenuto a bada i suoi tanti fan, che non vedevano l’ora di poter rivedere Caterina Balivo in televisione. Tuttavia, da diverso tempo i tanti follower della Balivo si domandavano quando la conduttrice avrebbe finalmente deciso di riprendere in mano un programma tutto suo. Ebbene, sembra proprio che quel momento ... Leggi su topicnews (Di mercoledì 25 maggio 2022) Caterina Balivo ha rivelato su Instagram il suo ritorno in TV come, ma non sarà in Rai: ecco dove ‘trasloca’. Sono passati due anni da quando Caterina Balivo ha deciso di prendersi una pausa dal suo ruolo di, scegliendo di prendere parte a programmi ma solo con ruoli ‘secondari’. Ad esempio, l’abbiamo vista come giudice nello show Il Cantante Mascherato, diretto da Milly Carlucci, ma anche come concorrente di Top Dieci, condotto su Rai 1 da Carlo Conti. Un paio di apparizioni che hanno tenuto a bada i suoi tanti fan, che non vedevano l’ora di poter rivedere Caterina Balivo in televisione. Tuttavia, da diverso tempo i tanti follower della Balivo si domandavano quando laavrebbe finalmente deciso di riprendere in mano un programma tutto suo. Ebbene, sembra proprio che quel momento ...

