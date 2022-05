Quando l’Ucraina uccideva i giornalisti: la tragedia di Andy Rocchitelli 8 anni dopo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il conflitto nel Donbass fa tornare alla luce il ricordo di Andrea Rocchitelli, il fotoreporter ucciso dall’esercito ucraino nella zona dei separatisti e che perse la vita assieme all’attivista Andrej Mironov e che non ha mai ottenuto giustizia Sono passati otto anni ma il ricordo della morte del giornalista Andrea Rocchitelli torna a galla, oggi, più lucido che mai. Originario di Pavia, fu proprio nell’area oggi oggetto principale di combattimento fra la Russia e l’Ucraina, quella del Donbass, che il fotoreporter perse la vita. Mentre si consuma l’avanzata russa sul territorio dei separatisti e cresce la paura di Zelensky, che si vede rifiutare i lanciarazzi a lunga gittata da parte degli States, oggi si celebra il ricordo di chi, in nome dell’amore nel raccontare la verità, ha perso la vita. Senza, ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il conflitto nel Donbass fa tornare alla luce il ricordo di Andrea, il fotoreporter ucciso dall’esercito ucraino nella zona dei separatisti e che perse la vita assieme all’attivista Andrej Mironov e che non ha mai ottenuto giustizia Sono passati ottoma il ricordo della morte del giornalista Andreatorna a galla, oggi, più lucido che mai. Originario di Pavia, fu proprio nell’area oggi oggetto principale di combattimento fra la Russia e, quella del Donbass, che il fotoreporter perse la vita. Mentre si consuma l’avanzata russa sul territorio dei separatisti e cresce la paura di Zelensky, che si vede rifiutare i lanciarazzi a lunga gittata da parte degli States, oggi si celebra il ricordo di chi, in nome dell’amore nel raccontare la verità, ha perso la vita. Senza, ...

Advertising

rulajebreal : Quando un famigerato criminale di guerra diventa pacifista. Henry Kissinger ha sostenuto la dittatura di #pinochet… - petergomezblog : Stefania Craxi, la neopresidente com. Esteri elogiava Putin e diceva “la vicenda della Crimea non è frutto di un’ag… - Tommasolabate : Guido Crosetto, Salvini e la “differenza” tra quando ti entra un ladro in casa e quando in casa, invece, ti entra u… - Gianpa89267191 : RT @mirolulu53: nella guardia nazionale ucraina nel gennaio del 2015, quindi non da Zelensky 3. l'estrema destra in Ucraina alle ultime ele… - pierangelo_rota : @Agenzia_Ansa Mandate armi pesanti e militari senza piastrine contro ste cavolo di russi. Han rotto le scatole. And… -