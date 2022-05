Pistola in faccia a bambino per portare via lo scooter (Di mercoledì 25 maggio 2022) La rapina è avvenuta in via Marina poco dopo le 23. Le vittime sono Gianfranco Wurzburger, presidente di Assogioca, e suo figlio di 11 anni. Lo scooter ritrovato dai carabinieri dopo qualche ora a Volla Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 25 maggio 2022) La rapina è avvenuta in via Marina poco dopo le 23. Le vittime sono Gianfranco Wurzburger, presidente di Assogioca, e suo figlio di 11 anni. Loritrovato dai carabinieri dopo qualche ora a Volla

