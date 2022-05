(Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – Grandine e colpi di vento, temporali e calo delle temperature sensibile al: l’Anticiclone Hannibal, esattamente come fece l’omonimo condottiero cartaginese, si sposta dal Settentrione verso il Centro-Sud dove conferma la canicola con 36-37°C all’ombra. Dopo aver portato in Emilia 33-34°C, Hannibal attraverserà la dorsale appenninica e si stanzierà al Centro-Sud per almeno 3 giorni. I valori più alti sono attesi al Sud con 37/38°C, 10-12 gradi oltre la media. La traversata degli Appennini da parte di Hannibal sarà completa, alle temperature non saranno più africane, mentre al Centro-Sud l’ondata di calore continuerà imperterrita fino a venerdì 27. Nel weekend Lorenzo Tedici,rologo del sito www.iL.it, individua invece un sensibile cambiamento a causa di un duplice attacco: dalla ...

Advertising

novasocialnews : Pioggia al Nord, caldo record al Sud: il meteo divide l'Italia - zazoomblog : Pioggia al Nord caldo record al Sud: il meteo divide l’Italia - #Pioggia #caldo #record #meteo #divide - lifestyleblogit : Pioggia al Nord, caldo record al Sud: il meteo divide l'Italia - - sulsitodisimone : RT @meteoredit: Dai radar #meteo di pioggia ?? si può intuire la violenza dei #temporali che hanno colpito ieri sera il Nord. ??? https://t… - italiaserait : Pioggia al Nord, caldo record al Sud: il meteo divide l’Italia -

Al: spiccatamente instabile con temporali a carattere sparso localmente intensi, calo termico. Al Centro: caldo e velato, peggiora diffusamente in Sardegna. Al Sud: soleggiato e molto caldo. ...In serata residui fenomeni al- Est, sereno o poco nuvoloso altrove. Al Centro: Al mattino ... Al pomeriggio qualchein Sardegna, ancora soleggiato altrove. In serata si rinnovano ...SITUAZIONE. Un fronte di origine atlantica ha raggiunto parte del Nord Italia, dando luogo ad una decisa intensificazione dell'instabilità, con rovesci e temporali anche forti tra la sera e la notte s ...Meteo Roma - Nuvolosità in transito e caldo sempre più intenso per l'avvicinamento di una goccia fredda, che potrebbe portare piogge nel weekend ...