Mancini: “La stanchezza non deve farsi sentire, stiamo bene fisicamente. Questa è la partita più importante per me” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Mancini – Alla vigilia della finale di Conference League, Gianluca Mancini ha parlato ieri in conferenza stampa della gara contro il Feyenoord. Ecco quanto dichiarato dal difensore italiano. Come giocherai? “Mi stai chiedendo se prenderò il giallo? (ride, ndr). Rispettiamo l’avversario e giocheremo con concentrazione”. Un messaggio per i tifosi? “Una parte sarà qua, una all’Olimpico e come ringraziamo dobbiamo fare tutto per portare a casa qualcosa di unico”. Avete parlato con Kumbulla che giocherà la finale in casa? Le parole di Mourinho? “Sono vere, se fossimo stati quinti, magari avremmo giocato le ultime partite in maniera diversa. Ci siamo complicati tutto da soli, dovevamo vincere per forza a Torino. Domani è la finale e possiamo giocare anche 300’ ma daremo tutto. La stanchezza non si deve far ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 25 maggio 2022)– Alla vigilia della finale di Conference League, Gianlucaha parlato ieri in conferenza stampa della gara contro il Feyenoord. Ecco quanto dichiarato dal difensore italiano. Come giocherai? “Mi stai chiedendo se prenderò il giallo? (ride, ndr). Rispettiamo l’avversario e giocheremo con concentrazione”. Un messaggio per i tifosi? “Una parte sarà qua, una all’Olimpico e come ringraziamo dobbiamo fare tutto per portare a casa qualcosa di unico”. Avete parlato con Kumbulla che giocherà la finale in casa? Le parole di Mourinho? “Sono vere, se fossimo stati quinti, magari avremmo giocato le ultime partite in maniera diversa. Ci siamo complicati tutto da soli, dovevamo vincere per forza a Torino. Domani è la finale e possiamo giocare anche 300’ ma daremo tutto. Lanon sifar ...

