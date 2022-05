LIVE Fognini-Van De Zandschulp 0-1, Roland Garros 2022 in DIRETTA: si comincia sul campo 6! (Di mercoledì 25 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 PALLA CORTA VINCENTE DI VAN DE Zandschulp! 30-30 CHE DIFESA DI VAN DE Zandschulp! Termina lungo il diritto diagonale di Fognini dopo aver comandato lo scambio. 15-30 Servizio e diritto lungo dell’olandese. 15-15 Doppio fallo di van de Zandschulp. 15-0 Prima vincente della testa di serie #26. 1-1 Ottimo game di Fognini che ha annullato due palle break. AD-40 Ottimo servizio del ligure. 40-40 van de Zandschulp muove l’avversario ma il diritto termina in rete. 40-AD ALTRA CHANCE PER VAN DE Zandschulp! 40-40 SVENTAGLIATA DI DIRITTO DI Fognini! 30-40 DOPPIO FALLO E PALLA BREAK VAN DE Zandschulp! 30-30 Sul nastro il rovescio lungolinea di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 PALLA CORTA VINCENTE DI VAN DE! 30-30 CHE DIFESA DI VAN DE! Termina lungo il diritto diagonale didopo aver comandato lo scambio. 15-30 Servizio e diritto lungo dell’olandese. 15-15 Doppio fallo di van de. 15-0 Prima vincente della testa di serie #26. 1-1 Ottimo game diche ha annullato due palle break. AD-40 Ottimo servizio del ligure. 40-40 van demuove l’avversario ma il diritto termina in rete. 40-AD ALTRA CHANCE PER VAN DE! 40-40 SVENTAGLIATA DI DIRITTO DI! 30-40 DOPPIO FALLO E PALLA BREAK VAN DE! 30-30 Sul nastro il rovescio lungolinea di ...

