L'Isis voleva uccidere George W. Bush a Dallas L'Fbi sventa l'attentato (Di mercoledì 25 maggio 2022) Un piano per uccidere l'ex presidente americano George W Bush a Dallas dove vive, era stato messo a punto dall'Isis ma è stato scoperto: lo rivela il periodico Usa Forbes citando "fonti confidenziali". Leggi su quotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) Un piano perl'ex presidente americanodove vive, era stato messo a punto dall'ma è stato scoperto: lo rivela il periodico Usa Forbes citando "fonti confidenziali".

