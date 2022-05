LDA annuncia le prime date del suo tour

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Dopo l’uscita del suo album di debutto e l’instore di presentazione ancora in corso, LDAle suedal vivo Dopo l’uscita del suo attesissimo album d’esordio LDA (Columbia Records Italy/Sony Music Italy) – che ha debuttato sul podio della Classifica Top Album FIMI, conquistando il terzo posto -, l’artista tra i più apprezzati e streammati di Amici 21,oggi ledel suo, prodotto da Friends & Partners insieme a GGD. Questi i tre speciali appuntamenti che vedranno LDA sul palco a dicembre 2022: 4 DICEMBRE 2022 – ATLANTICO LIVE – ROMA 5 DICEMBRE 2022 – CASA DELLA MUSICA – NAPOLI 7 DICEMBRE 2022 – MAGAZZINI GENERALI – MILANO I biglietti per lete saranno disponibili in prevendita su ...

