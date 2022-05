La lotta dei migranti per restare a vivere negli ex bagni pubblici di Milano (Di mercoledì 25 maggio 2022) AGI - “Ho 38 anni, sono gambiano, ho un contratto a tempo indeterminato come magazziniere. Se mi mandano via da qui, finirò a dormire in strada”. Tamba è uno dei venticinque migranti che vivono negli ex bagni pubblici fascisti, poi fabbrica di bottoni, poi scuola per carrozzieri, infine abbandonata nel 1999, che ora il Comune di Milano ha messo a bando come luogo di culto con base d'asta 450mila euro. Lunedì 30 maggio scadono i termini per presentare le offerte e gli abitanti annunciano un presidio davanti a Palazzo Marino per chiedere una soluzione. "Siamo come una famiglia" Sono quasi le otto di sera, la luce dell'estate è ancora piena in via Esterle. Tamba ha finito da poco di lavorare, si è fatto una doccia in uno dei due bagni di questo edificio ampio 1500 metri quadri alla periferia nord ... Leggi su agi (Di mercoledì 25 maggio 2022) AGI - “Ho 38 anni, sono gambiano, ho un contratto a tempo indeterminato come magazziniere. Se mi mandano via da qui, finirò a dormire in strada”. Tamba è uno dei venticinqueche vivonoexfascisti, poi fabbrica di bottoni, poi scuola per carrozzieri, infine abbandonata nel 1999, che ora il Comune di Milano ha messo a bando come luogo di culto con base d'asta 450mila euro. Lunedì 30 maggio scadono i termini per presentare le offerte e gli abitanti annunciano un presidio davanti a Palazzo Marino per chiedere una soluzione. "Siamo come una famiglia" Sono quasi le otto di sera, la luce dell'estate è ancora piena in via Esterle. Tamba ha finito da poco di lavorare, si è fatto una doccia in uno dei duedi questo edificio ampio 1500 metri quadri alla periferia nord ...

