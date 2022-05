In Giustizia per tutti è Daniela: non abbiamo mai visto questo vecchio scatto dell’attrice (Di mercoledì 25 maggio 2022) Anna Favella in Giustizia per tutti interpreta Daniela: com’era l’attrice qualche anno fa, ecco un suo vecchio scatto. Anna Favella è nel cast della nuova miniserie di canale 5 Giustizia per tutti. L’attrice interpreta Daniela, la sorella gemella di Beatrice ed è una poliziotta. Il protagonista è Roberto Beltrami interpretato da Raoul Bova. L’uomo accusato L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 25 maggio 2022) Anna Favella inperinterpreta: com’era l’attrice qualche anno fa, ecco un suo. Anna Favella è nel cast della nuova miniserie di canale 5per. L’attrice interpreta, la sorella gemella di Beatrice ed è una poliziotta. Il protagonista è Roberto Beltrami interpretato da Raoul Bova. L’uomo accusato L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

demagistris : Solidarietà a #report,a @SigfridoRanucci e @paolomondani per la perquisizione subita oggi.Dopo 30 anni dalle stragi… - La7tv : #ottoemezzo La stoccata del procuratore di Catanzaro @NicolaGratteri al premier Mario #Draghi: 'Per quanto riguarda… - LegaSalvini : Giulia #Bongiorno: “Il 12 giugno votate i Referendum o addio giustizia”. Per la Responsabile Giustizia della Lega… - kontross : RT @Cavalodiritorno: Referendum Giustizia,perché NON BISOGNA ANDARE A VOTARE ed evitare che raggiungano il quorum legale : Quesito N°1 Abr… - attilascuola : RT @FuddausS: Brescia, occupò una casa abusivamente: “Non è reato” tribunale brescia giustizia L'abitazione, secondo il giudice non era ab… -