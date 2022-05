Il Napoli torna in Champions, bel messaggio di Spalletti: “Grazie a tutti” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha sempre difeso il percorso della sua squadra quest’anno. L’obiettivo annunciato ad inizio stagione era la qualificazione alla prossima Champions League e il tecnico di Certaldo è riuscito a riportare gli azzurri nella massima competizione europea. Post Ringraziamento Luciano Spalletti Spalletti ha voluto ringraziare la squadra attraverso un post sul suo profilo Instagram e ha voluto certificare la validità della stagione azzurra. Il tecnico azzurra ha postato un’immagine che ritrae la sua collezione di maglie, con al centro quelle dei giocatori azzurri in questa stagione. Ai lati, invece, quelle collezionate da Spalletti nel corso della sua carriera. Di seguito le sue parole: “Fin dal primo giorno ho capito di aver messo il ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 25 maggio 2022) Luciano, allenatore del, ha sempre difeso il percorso della sua squadra quest’anno. L’obiettivo annunciato ad inizio stagione era la qualificazione alla prossimaLeague e il tecnico di Certaldo è riuscito a riportare gli azzurri nella massima competizione europea. Post Ringraziamento Lucianoha voluto ringraziare la squadra attraverso un post sul suo profilo Instagram e ha voluto certificare la validità della stagione azzurra. Il tecnico azzurra ha postato un’immagine che ritrae la sua collezione di maglie, con al centro quelle dei giocatori azzurri in questa stagione. Ai lati, invece, quelle collezionate danel corso della sua carriera. Di seguito le sue parole: “Fin dal primo giorno ho capito di aver messo il ...

