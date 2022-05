GF Vip 7 | l’indiscrezione scatena il web | spunta un nome che non va giù | Fan sconvolti dall’ipotesi

Leggi su periodicoitaliano

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Nemmeno il tempo di concludere la sesta edizione del Grande Fratello VIP, terminata con il successo di Jessica Selassié, che sul web sono cominciate a trapelare indiscrezioni su come sarà il GF Vip 7 e su quali possibili cambiamenti starebbe ragionando la direzione del reality. Un paio di modifiche sono praticamente certe, dato che non ci saranno le due opinioniste che hanno ‘acceso’ più volte le puntate del Grande Fratello VIP. La prossima edizione, infatti, non vedrà ai nastri di partenza né Sonia Bruganelli né tantomeno Adriana Volpe. Come sanno bene i fan del celebre reality show, le due non se le sono mai mandate a dire, specialmente dopo la foto pubblicata dalla Bruganelli in compagnia di Giancarlo Magalli, con cui ormai la Volpe ha praticamente chiuso ogni rapporto. Sta di fatto che Alfonso Signorini è pronto a rinunciare ad entrambe, anche se per motivi ...