Francesca De Andrè picchiata dal suo ex :”Subito sono iniziate le botte” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Un vero incubo quello raccontato dalla figlia del cantautore Cristiano De Andrè. I primi di maggio vittima di violenza, ora prende coraggio e decide di sfogarsi sulle pagine del settimanale Chi. Francesca De Andrè e la relazione tossica con Giorgio Tambellini La donna non era nuova a simili trattamenti da parte del partner Giorgio Tambellini, che entrò al Gf pur di riconquistarla. Da quando ho iniziato a frequentare questa persona, ho conosciuto il dolore di un amore malato, il dolore fisico e mai quella bolla di felicità che aspettavo e aspettavo. Nella mia testa ho sospeso questo amore in due fasi: ‘On’ e ‘Of’”. Quando era ‘On’ aveva gli occhi buoni e mi permetteva di sognare una famiglia e un futuro insieme. Quando era ‘Off’ i suoi occhi si trasformavano. E Subito sono ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 25 maggio 2022) Un vero incubo quello raccontato dalla figlia del cantautore Cristiano De. I primi di maggio vittima di violenza, ora prende coraggio e decide di sfogarsi sulle pagine del settimanale Chi.Dee la relazione tossica con Giorgio Tambellini La donna non era nuova a simili trattamenti da parte del partner Giorgio Tambellini, che entrò al Gf pur di riconquistarla. Da quando ho iniziato a frequentare questa persona, ho conosciuto il dolore di un amore malato, il dolore fisico e mai quella bolla di felicità che aspettavo e aspettavo. Nella mia testa ho sospeso questo amore in due fasi: ‘On’ e ‘Of’”. Quando era ‘On’ aveva gli occhi buoni e mi permetteva di sognare una famiglia e un futuro insieme. Quando era ‘Off’ i suoi occhi si trasformavano. E...

Advertising

infoitcultura : Francesca De André vittima di violenza: “Il mio fidanzato stava per uccidermi” - ParliamoDiNews : Francesca De Andrè, il racconto del suo amore tossico, ecco perchè non ha denunciato | MondoTV 24 #FrancescaDeAndr… - MondoTV241 : Francesca De Andrè, il racconto del suo amore tossico, ecco perchè non ha denunciato #francescadeandrè - infoitcultura : Francesca De André rivela: «Sono stata picchiata a sangue dal mio ex fidanzato, ho rischiato di morire» - infoitcultura : Francesca De André choc 'Il mio ex mi picchiava'/ 'Traumi cranici, sangue e dolore' -